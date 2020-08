Fico Eataly World: settembre mese del vino

Fico si prepara al ‘mese del vino’: per tutto settembre il parco a tema enogastronomico organizza attività, spettacoli e degustazioni per adulti e bambini.

In particolare, per gli ospiti più piccoli è previsto il Gioco della raccolta e della pigiatura, per scoprire da vicino come nasce il vino.



“Per scoprire la storia dietro alla bevanda per eccellenza del territorio italiano, e svelarne i segreti, continuano anche le Emozioni del gusto, sei itinerari enogastronomici per tutti i palati e le età, fra cui proprio il percorso Vino al Vino - precisa una nota -. Dalla vigna alla botte e poi alla bottiglia, con in mezzo tanto divertimento”.