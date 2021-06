Sicilia, una riforma per posizionarsi nello scenario turistico internazionale

La Sicilia come le maggiori destinazioni internazionali. Così l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina descrive il futuro della Regione; il governo Musumeci sta infatti portando avanti una riforma per il settore turistico che coinvolgerà tanto le strutture ricettive quanto gli operatori.

"Per gli operatori è già in itinere un disegno di legge che disciplina le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni", spiega Messina a palermotoday.com.



Tra gli obiettivi, oltre la semplificazione amministrativa, vi è la prevenzione dell'abusivismo. Per le strutture ricettive, si ultimerà a breve un provvedimento con cui regolare le nuove forme di turismo, dal congressuale al green, e dare una spinta a uno dei comparti più colpiti dalla pandemia.



´Ulteriore innovazione - conclude l'assessore - sarà rappresentata dall'Agenzia per la promozione turisticaª. G. G.