Gardaland, parte la stagione 2021 con Miniland e il LEGOLAND® Water Park

Parte oggi la stagione 2021 di Gardaland Resort. Aprono le porte al pubblico Gardaland Park e Miniland all’interno di LEGOLAND® Water Park Gardaland. “Dopo tutti questi mesi in cui chiedevamo di poter riaprire in sicurezza, abbiamo colto al volo il passaggio del Veneto in fascia bianca e finalmente abbiamo potuto accogliere i nostri ospiti nelle vie del Parco e a bordo delle attrazioni - commenta Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland -. È con grande soddisfazione che oggi apriamo al pubblico la Miniland e il negozio LEGO® all’interno del parco acquatico LEGOLAND costato 20 milioni di euro. A brevissimo l’inaugurazione delle attrazioni acquatiche”.

Miniland

All'interno di Miniland i visitatori possono godere di un’ampia area in cui sono riprodotti in scala 1:20 i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano - dalla Basilica di San Marco a Venezia al Colosseo passando per la cattedrale di San Pietro, il Duomo di Milano e la Torre di Pisa - per i quali sono stati utilizzati ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO®.



Diversi gli elementi interattivi: posizionandosi sulle orme di fronte al monumento di Piazza San Pietro, ad esempio, è possibile azionare la parata delle mini Guardie Svizzere mentre premendo un pulsante rosso si può avviare la discesa dell’attrazione di Gardaland, Space Vertigo. E ancora i gladiatori del Colosseo, ruotando delle manovelle, si animano dando inizio ad un combattimento mentre l’organo del Duomo di Milano inizia a suonare quando si premono i tasti del pianoforte posto di fronte al monumento.



Per gli appassionati, al termine della visita della Miniland si può visitare il LEGO Shop.