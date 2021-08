Stati Uniti, apre il LEGOLAND New York Resort

Il LEGOLAND New York Resort è stato ufficialmente inaugurato. Si tratta di una struttura da 250 camere, situata non distante dall'ingresso del parco tematico che propone ai propri ospiti stanze e suite arredate in stile Pirati, Reale, LEGO Friends e LEGO Ninjago.

Una delle caratteristiche è la possibilità di vivere delle esperienze immersive in aree dedicate, tra cui il Castello per i più piccoli con oltre 2000 modelli LEGO interattivi realizzati con migliaia di mattoncini colorati, una piscina riscaldata, una sala giochi e l'iconico Little Big Shop.



Come riporta travelmole.com, LEGOLAND Hotel sarà aperto tutto l'anno e le prenotazioni sono effettuabili attraverso il sito web del resort.



Gaia Guarino