Il Ministero del Turismo sui social: aperti i profili su Facebook, Twitter e Instagram

Il Ministero del Turismo debutta sui social. Il dicastero creato dal Governo Draghi e guidato da Massimo Garavaglia ha aperto ieri tre account ufficiali su Facebook, Twitter e Instagram.

I profili forniranno aggiornamenti costanti sul settore, sulle novità normative e sulle restrizioni in vigore nel Paese, in materia di viaggi e mobilità.



Per entrare a far parte della community è possibile seguire: Ministero del Turismo, su Facebook; @MTurismoItalia, su Twitter; e @ministeroturismo, su Instagram.