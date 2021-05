Garavaglia: “La mancanza del turismo straniero ci è costata 27 miliardi”

“Lo scorso anno la mancanza del turismo ci è costata 27 miliardi e oltre”. È il ministro Massimo Garavaglia a tirare le somme del duro colpo subito dal settore a causa della pandemia.

Intervenendo con un video messaggio all’assemblea di Federvini il titolare del dicastero del turismo ha confermato gli impegni dell’Esecutivo per la ripartenza dell’industria dei viaggi. “Noi - ha dichiarato, riporta askanews.it - possiamo cercare di fare tornare i turisti stranieri in Italia. Dobbiamo far ripartire questo flusso”.



Il ministro ha continuato il suo intervento sottolineando i passi fatti nell’ultimo mese. Passi che, oltre a far ripartire il travel, possono dare un nuovo impulso anche alla filiera legata al turismo enogastronomico.“Con interventi diretti e moral suasion - ha concluso - siamo riusciti a fare ripartire il settore togliendo la quarantena dai voli, anticipando il green pass europeo e penso che questo sia importante per il vostro settore”.