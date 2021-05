Vaccinare subito i lavoratori del turismo e anche gli abitanti delle isole minori. Sono queste le richieste avanzate dal presidente nazionale di Assoturismo, Vittorio Messina in una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza, al commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e al ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Attività turistica in sicurezza

“Facendo seguito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inerenti al Green Pass nazionale che abbiamo accolto con grande favore - spiega la lettera - la vaccinazione contro il Covid-19 garantirebbe l’esercizio in piena sicurezza dell’attività turistica sia a tutela del turista che degli operatori turistici”.



Altrettanto opportuno, secondo Assoturismo, procedere alla vaccinazione degli abitanti delle isole minori, anche al fine di garantire la salute di cittadini che non sempre sono tutelati da presidi sanitari attrezzati. “Da parte nostra - conclude la lettera - c'è la massima disponibilità a dare il nostro contributo, come associazione di categoria, per promuovere tra i lavoratori del comparto ogni campagna di informazione e sensibilizzazione”.