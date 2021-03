Messina, Assoturismo: “Fiducia in Garavaglia, ora interventi immediati”

“Le parole del ministro Garavaglia ci fanno ben sperare che i provvedimenti a favore delle imprese della filiera turistica saranno immediati e tempestivi”. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, in una nota esprime tutta la sua fiducia per il titolare dle nuovo dicastero il cui intento, sottolinea, “è di proseguire con decisione il dibattito in sede europea per raggiungere, il prima possibile, un accordo comune sul passaporto sanitario e per favorire interventi incisivi a favore delle imprese del turismo”.

La parola d’ordine, secondo lui, è correre con interventi veloci e tempestivi “a partire dalle risorse già stanziate a favore dell’industria del turismo fino al prossimo Dl Sostegno”.



Archiviata la primavera, gli operatori turistici ripongono tutta la fiducia nella stagione turistica estiva “e le parole del ministro ispirano fiducia”.