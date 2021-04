Visit Emilia sostiene i t.o.: azzerate le quote di adesione alle reti di prodotto

Azzerate le quote di adesione alle reti di prodotto della Destinazione Turistica Emilia. Così Visit Emilia sceglie di sostenere i tour operator e le imprese del turismo, fortemente colpite dall’emergenza Covid-19.

La decisione è stata presa in occasione del rinnovo dei componenti della Cabina di Regia dell’ente.



La Cabina di Regia

Per il triennio 2021-2023 sono state confermate le cariche dei 16 componenti e accolti 3 nuovi membri: Samuele Bortolotto, di Legacoop Confcooperative; Fabrizio Samuelli, di Confesercenti PC; e Giulia Bacci, di Confcommercio RE. Rinnovata, inoltre, la fiducia a Stefano Cantoni, di Confesercenti Parma, come coordinatore della Cabina di Regia.



“Destinazione Turistica Emilia avrà un ruolo strategico, insieme ad Apt Regionale e alle imprese, nel gestire il rilancio e la presenza dei nostri prodotti sul mercato turistico dopo i disastri della pandemia – si legge in una nota -. La collaborazione tra pubblico e privato è indispensabile per una promo-commercializzazione efficace: sarà quindi fondamentale continuare nella condivisione dei progetti”.