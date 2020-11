Emilia Terme & Outdoor: nasce la rete di prodotto

Un nuovo percorso che ha l’obiettivo di rendere strutturale l’offerta turistica del territorio emiliano tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, unificando le proposte focalizzate sulle risorse naturalistiche e sul wellness in campo termale. Nasce con questo intento Emilia Terme & Outdoor Experience, la rete di prodotto promossa da Destinazione Turistica Emilia sulla falsariga di quelle già operative in ambito Food&Wine e Cultura&Castelli, come riporta Hotelmag.

“I nostri sforzi – spiega Cristiano Casa, vicepresidente di Visit Emilia – devono essere tutti orientati alla corretta ed efficace comunicazione delle peculiarità e delle unicità di un territorio, che chiede solo di essere vissuto”. E snocciola le cifre di un patrimonio tutto da valorizzare: un parco nazionale, due riserve Mab Unesco – Appennino Tosco-Emiliano e Po grande – numerosi parchi regionali, aree naturalistiche, oasi e riserve, 4 stazioni termali – Salsomaggiore tra tutte -, 6 campi da golf, 4 cammini storici e poi ancora una fitta rete di ciclabili, di sentieri per l’escursionismo e di circuiti per gli amanti della mountain bike.



“Il compito di Destinazione Turistica Emilia – evidenzia il coordinatore di Visit Emilia, Stefano Cantoni – sarà quello di aiutare gli aderenti a emergere e a differenziarsi rispetto agli altri operatori, valorizzando contemporaneamente la qualità, la genuinità, la professionalità, la cordialità e l’unicità delle esperienze outdoor, di benessere, termali e golf della destinazione”.



In quest’ottica fondamentale è la creazione di una rete, un sistema integrato di promozione che metta a disposizione un know-how turistico, offrendo ai player specializzati la possibilità di incrementare la visibilità e di godere del riconoscimento istituzionale garantito da Dte.

Gli operatori che entreranno a far parte della rete potranno utilizzare il logo della Destinazione Turistica Emilia, declinato in Terme & Outdoor, creare una pagina personale sul sito web di Destinazione Emilia e inserire materiale promozionale e informativo.