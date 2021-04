Labirinti di Liguria, il videogioco per scoprire i borghi

TravelArt 2021 è un progetto digitale di promozione turistica, a presentarlo Agenzia In Liguria e Fondazione Carige. Per scoprire il territorio ci si avvale della stessa tecnologia sfruttata nel 2019, ossia quella della gamification.

Grazie al videogioco 'Labirinti di Liguria', disponibile tramite app, si potranno esplorare i borghi liguri seguendo un itinerario a tappe. Come spiega Roberto Moreno, commissario straordinario di Agenzia In Liguria a ivg.it, "punta a stimolare la curiosità e la conoscenza di tanti borghi bellissimi, attraverso un approccio all'arte e alla cultura semplice e accattivante".



Questo gioco valorizza il turismo culturale, l'utente verrà coinvolto appieno attraverso quiz, puzzle e rebus per una rilettura moderna di un patrimonio storico secolare. G. G.