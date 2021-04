La Liguria vara la polizza assicurativa per i turisti stranieri

La Liguria offrirà una polizza di copertura sanitaria ai turisti che vi soggiorneranno nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre di quest’anno per i danni di un eventuale contagio da Covid-19.

La tutela si estenderà anche agli albergatori, per i costi di eventuali periodi di quarantena e di conseguente chiusura della struttura o di una sua parte.



La copertura, si legge su Hotelmag, sarà applicata automaticamente a tutti i turisti non residenti in Italia che sceglieranno una struttura alberghiera o extra-alberghiera classificata dalla Regione Liguria.



L’iniziativa è contenuta in un emendamento al ddl 65 presentato dalla Giunta regionale e approvata all’unanimità. La polizza verrà finanziata dal bilancio di previsione 2020-2022 con il fondo straordinario per l’emergenza Covid, e verrà emanato un bando per la scelta della compagnia di assicurazione. La spesa prevista è di 300mila euro.



“La Liguria sta predisponendo questo strumento di tutela – ha sottolineato assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino -. La stagione in arrivo è fondamentale per il nostro turismo, e dobbiamo fare tutto il possibile affinché i nostri operatori possano lavorare in tranquillità”.