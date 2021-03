Federalberghi Isola di Capri lancia ‘Safe Hospitality’ per l’estate

In vista dell’avvio della stagione turistica Federalberghi Isola di Capri lancia il progetto ‘Safe Hospitality’, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza per ospiti e operatori del turismo e per la fruizione di un’isola sicura ed efficiente nel contesto della pandemia.

L'iniziativa è stata lanciata con la collaborazione dell’Università Federico II di Napoli e della società Bourelly Health Service.



Il progetto, si legge su Hotelmag.it, è articolato in vari punti, tra cui la costituzione di Beside, start-up che gestirà la piattaforma digitale attraverso cui l’ospite in arrivo a Capri avrà la possibilità di registrarsi per ottenere la somministrazione del tampone prima della partenza; inoltre, sarà sempre garantita l’assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno, e nel corso della permanenza sull’isola ci sarà la possibilità di effettuare test molecolari o antigenici a tariffe convenzionate, con prelievo dei tamponi all’interno delle strutture ricettive.



‘Safe Hospitality’ prevede un investimento di circa 240mila euro per 16 mesi in due anni di attività e la gestione di una serie di servizi e attività che puntano all’innovazione, alla sicurezza sanitaria e alla ricerca. Le aziende che decideranno di investire nel progetto otterranno un credito di imposta non inferiore all’80% del valore dell’investimento.