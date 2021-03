Non ci sarà la tradizionale partenza in concomitanza con il periodo pasquale, visti i vincoli imposti dalla zona rossa, ma tra i balneari di Rimini l’ottimismo non manca. Anzi la previsione è per una partenza con il botto una volta che le restrizioni andranno progressivamente diminuendo.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, sono previsioni migliori rispetto a quelle dell’estate 2020 quelle che attendono la stagione turistica balneare della Riviera Romagnola. Un ottimismo che conta anche sul fatto che lo scorso anno la stagione era partita molto tardi per via del lockdown e dei lavori, mentre ora ci si sta già attrezzando con la manutenzione ordinaria degli stabilimenti per essere pronti alla partenza il prima possibile.



Quanto ai mancati introiti di Pasqua il commento del presidente della cooperativa balneari Rimini Sud Mauro Vanni è eloquente: “Se questo serve per fare un'estate in piena sicurezza come l'anno scorso, ben venga il sacrificio".