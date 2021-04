Wedding a Rimini: aumentano le cerimonie confermate

Rimini ritrova il suo ruolo da protagonista nel panorama del wedding. Sono infatti già 20 le cerimonie di nozze confermate per quest’anno nella location: un numero destinato a crescere ulteriormente con l’allentamento delle restrizioni e l’accelerazione della campagna vaccinale.

Si chiama Rimini Wedding Destination il progetto che, grazie a un accordo siglato tra VisitRimini e Comune di Rimini, ha contribuito ad aumentare le location per matrimoni facendo sì che la dmc si occupi di curare la parte logistica e organizzativa delle celebrazioni nelle Case Comunali, le sedi autorizzate dal Comune per il rito civile.



Le nuove location

Tra le location disponibili per celebrare il proprio sposalizio a Rimini ce ne sono diverse sulla spiaggia, come La casa dei Matrimoni in Piazzale Boscovich e Rimini Terme, ma anche musei e palazzi storici come il foyer del teatro Galli, il Museo della Città e il Grand Hotel, che offre la possibilità di celebrare il rito anche in giardino. A queste si aggiungono l’Ufficio Anagrafe e la Sala della Giunta, nelle sedi comunali. Per il 2021, poi, ci sono tra le nuove location il Cinema Fulgor e il Museo PART- Palazzi dell'Arte Rimini. E in seguito si aggiungerà anche Castel Sismondo con le sue aree esterne dove verrà inaugurato il nuovo Museo Fellini.



Il protocollo

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria VisitRimini lavora in sinergia con l’ufficio civile del Comune e segue anche l’applicazione delle procedure Covid.

Sono infatti previste l’igienizzazione della location nei minimi dettagli, la riduzione del numero degli invitati che possono accedere al luogo dell’evento, il tracciamento di questi ultimi (gli sposi devono fornire in anticipo al comune l’elenco delle persone che parteciperanno alla cerimonia), la presenza obbligatoria di due microfoni, di cui uno ad uso esclusivo del celebrante e l’altro per gli sposi e gli invitati, che viene sempre igienizzato tra un utilizzo e l’altro.



La capienza delle location varia a seconda del luogo scelto, della situazione epidemiologica e delle normative vigenti in termini di sicurezza e distanziamento.