Non solo bisogna puntare, come la Grecia, su destinazioni Covid free. Ma anche fare in modo che viaggiatori da Regno Unito e Stati Uniti, Paesi già molto avanti con la campagna vaccinale, possano fare le vacanze in Italia senza fare la quarantena.

Queste le priorità indicate dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca intervenendo al convegno 'Turismo e piano di ripresa Ue' organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione in Italia.



"In Europa - ha detto Bocca - abbiamo la Grecia che si si sta muovendo molto bene, in quanto ha già annunciato per quest'estate delle isole covid free, in cui tutti gli abitanti saranno vaccinati". E da metà maggio, lo stesso Paese "aprirà le frontiere agli stranieri muniti o di tampone o di certificato vaccinale". Con una strategia che, ha evidenziato il rappresentante degli albergatori, "sta ovviamente spingendo molti turisti a prenotare le vacanze verso la Grecia piuttosto che verso l'Italia".



Una disparità che, secondo Bocca, bisogna contrastare anche rivedendo le restrizioni ai viaggi: "Oggi un inglese o un americano non può venire in Italia se non per motivi legati strettamente di lavoro. Ma siccome Inghilterra e Stati Uniti saranno i Paesi che usciranno prima dalla pandemia, auspico ci sia un aggiornamento di queste classifiche".



Amina D'Addario