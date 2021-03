Riduzione del canone Rai per gli hotel, Bocca: “Hanno ascoltato Federalberghi”

“Un piccolo, ma importante segnale di attenzione verso le imprese”. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi (nella foto), commenta con soddisfazione il via libera dell’esecutivo Draghi alla riduzione del 30% del canone Rai per gli alberghi e i piccoli esercizi per l’anno 2021.

Una notizia rincuorante per imprese “che nel 2020 - spiega Bocca - hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte".



Il Governo ha così mostrato di ascoltare la voce del settore per una misura, conclude il presidente, “che Federalberghi chiede da mesi e che era contenuta anche nella petizione approvata dall’assemblea generale di Federalberghi il 26 gennaio".