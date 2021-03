Oggi la stretta del Governo Draghi per arginare le varianti Covid-19

Potrebbe arrivare nelle prossime ore la stretta del Governo Draghi per arginare la diffusione della variante inglese del Covid-19. Secondo quanto si apprende dal Corriere.it, oggi si riunirà la cabina di regia per definire le misure di contenimento da attuare per contenere i contagi e ripristinare il tracciamento. Sulla base di queste, l’Esecutivo potrebbe procedere immediatamente alla modifica dell’ultimo Dpcm per fa sì che le nuove regole entrino in vigore già nel prossimo fine settimana.

Secondo le prime anticipazioni, si dovrebbe tornare alle misure in vigore durante le festività natalizie, con chiusure nei fine settimana e un generale inasprimento delle regole sugli spostamenti in tutte le fasce di colore.



Secondo le ultime indicazioni del Cts, nelle aeree in cui si registrino 250 contagi settimanali per 100mila abitanti dovrà immediatamente la zona rossa con lockdown rafforzato, con la chiusura completa di locali e negozi e con il divieto di spostamento dalla propria abitazione.



Nelle zone gialle, invece, bar e ristoranti dovrebbero rimanere chiusi nei fine settimana.