Lockdown nei fine settimana e coprifuoco anticipato, Governo Draghi verso una nuova stretta

Nuova stretta in arrivo per gli italiani. Per contenere la diffusione delle varianti del Covid-19, il Governo Draghi potrebbe inasprire le misure di contenumento entrate in vigore con l’ultimo Dpcm.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma secondo quanto anticipato da Corriere.it e da altri quotidiani, al vaglio ci sarebbe la possibilità di imporre il lockdown nazionale nei fine settimana e di anticipare di un paio d’ore il coprifuoco, attualmente previsto dalle 22 alle 5.



Le nuove misure potrebbero scattare già venerdì prossimo.



Nel pomeriggio di oggi si riunirà la cabina di regia politica. I ministri Speranza, Gelmini, Franceschini, Giorgetti, Patuanelli, Bonetti e il sottosegretario Garofoli si riuniranno per far il punto della situazione con gli esperti del Cts e il commissario all’emergenza Figliuolo.