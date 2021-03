Il Friuli Venezia Giulia prosegue nel piano di promozione per target

PromoTurismoFVG prosegue sulla strada della promozione adeguandosi e anticipando i trend della domanda. In quest’ottica, dopo aver realizzato una nuova piattaforma online e aver organizzato workshop e webinar per agenzie di viaggi e tour operator, in questo primo semestre del 2021 non ci si sta concentrando solo sui singoli mercati, ma l’offerta sarà

presentata per target di prodotto.

Fino a maggio si susseguiranno quattro workshop per l’Italia di durata giornaliera dedicati a cultura, enogastronomia e turismo attivo/outdoor e tre workshop destinati a operatori di vari Paesi europei inerenti a cultura, turismo attivo e mare.

Accanto a questi strumenti di promozione, si aggiungono le nuove fiere virtuali. In programma a breve anche la partecipazione alla versione digitale dell’Itb di Berlino con appuntamenti fissati e una conferenza stampa.



Infine, sul sito di PromoTurismoFVG è stata costruita una pagina ad hoc rivolta alle agenzie di viaggi, in cui vengono indicati i tour operator che vendono il Friuli Venezia Giulia.



PromoTurismoFVG è l’unico ente regionale in Italia ad avere al proprio interno un ufficio b2b per fornire agli operatori del settore consulenze sartoriali relative all'organizzazione dei viaggi dei propri clienti in Friuli Venezia Giulia. Il personale preposto fornisce itinerari, spunti, contatti dei fornitori di servizi e ogni altro tassello fondamentale per l’ottima riuscita di un tour in Friuli Venezia Giulia.