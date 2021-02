Rimini, il turismo si sposta online

La pandemia sposta il turismo online. Lo dimostrano i dati registrati dal sito del Comune di Rimini, che durante il 2020 ha avuto un'ottima crescita del numero di visualizzazioni, un +53% rispetto al 2019.

Sono state oltre 2,2 milioni le pagine viste e circa 600mila coloro che si sono collegati al portale almeno una volta. Molto interesse è arrivato dall'estero, registrati oltre 94mila accessi sulle sezioni in inglese, russo e tedesco.



Ciò che primariamente ha catturato l'attenzione degli utenti è il virtual tour della città, con oltre 600 views giornaliere. Come riporta ilrestodelcarlino.it, tra i landmark più cliccati figurano anche Castel Sismondo e il Tempio Malatestiano, in aggiunta ai contenuti dedicati a Federico Fellini.



Gaia Guarino