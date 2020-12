Rimini, parte la riqualificazione dei viali delle Regine

Partirà da viale Regina Elena il progetto di riqualificazione dei viali delle Regine, l’asse viario parallelo al lungomare di Rimini, al centro di un programma di lavori che consentirà al cuore turistico e commerciale della zona della Marina di recuperare un’immagine identitaria, potenziando al contempo la fruibilità in sicurezza dei viali.

I primi lavori, riporta HotelMag, partiranno a gennaio, per arrivare, entro l’estate 2021, a riconsegnare alla città viale Regina Elena con una nuova veste.



L’intervento vuole rendere più omogeneo e ordinato il disegno dei viali, valorizzati attraverso spazi verdi, nuove scelte di arredo e riportando alla luce tratti identitari della storia balneare della città, in coerenza e in continuità con il disegno di rigenerazione del waterfront del progetto del Parco del Mare.



“Il ripensamento degli spazi urbani imposto dalla pandemia ci ha consentito, quest’estate, di fare una sorta di test sul nuovo assetto che l’Amministrazione ha progettato per i viali delle Regine – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. I disegni dei viali infatti già prevedevano quel che adesso è diventato imprescindibile: più spazio per le persone grazie ad aree verdi attrezzate e possibilità per i pubblici esercizi di sfruttare i dehor. Partiamo a inizio 2021 con questo primo step, procedendo in parallelo con i lavori del Parco del Mare, continuando così in quel percorso di rigenerazione e valorizzazione della nostra fascia costiera”.