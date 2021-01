Domenica prossima si rivedono i colori delle Regioni. Nonostante manchino ancora diversi giorni, la situazione dello Stivale si sta delineando in maniera abbastanza chiara, evidenziando le zone che potrebbero essere ‘promosse’.

Secondo le previsioni pubblicate da ilsole24ore.com, la Liguria sarebbe la prima candidata per andare in zona gialla. Ma anche il Veneto potrebbe essere promosso da domenica.



La Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano sarebbero invece sul punto di uscire dalla zona rossa ed entrare in quella arancione.



Secondo l’ultimo monitoraggio, inoltre, solo Puglia e Umbria hanno registrato dati da zona arancione (con l’Umbria in realtà vicina alla zona rossa). Tutte le altre potrebbero passare in zona gialla.