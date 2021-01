Collaborazioni di successo: il caso Enit e Nutella con 'Ti Amo Italia'

di Oriana Davini

È partita lo scorso 12 ottobre l'edizione speciale di barattoli Nutella firmati 'Ti Amo Italia', la campagna realizzata in collaborazione con Enit per promuovere il territorio nazionale.

Una serie limitata di 30 vasetti della celebre crema spalmabile decorati con fotografie che ritraggono altrettante località in tutte le regioni, con l'aggiunta di un QR Code che grazie alla realtà virtuale permette ai consumatori di vivere un'esperienza immersiva.



Com'è andata? Brandforum l'ha chiesto direttamente ai protagonisti: secondo Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione di Enit, l'iniziativa è servita per "comunicare una nuova Enit, il desiderio di essere attivi sul mercato domestico per creare un nuovo racconto attorno alle destinazioni con modalità, target e luoghi diversi da quelli abituali della promozione turistica".



In casa Nutella, spiega Mario Fittipaldi, marketing manager per l'Italia del brand di Ferrero, i primi numeri sono incoraggianti. "Abbiamo raggiunto una reach organica molto forte: i numeri sono stati eccezionali su tutti i livelli grazie anche alla facile comprensione del messaggio e dell'ingaggio richiesto". La conferma è che in quattro settimane "si è raggiunto il 10% delle vendite annuali".



Risultati che potrebbero spingere Nutella a proseguire sulla strada delle partnership in ambito turistico: "Al momento non abbiamo una risposta precisa, possiamo tuttavia confermare che i risultati sono senza dubbio da prendere in considerazione".