Dopo Nutella, Birra Menabrea dedica una special edition alle città italiane

In principio fu Nutella con "Ti amo Italia", barattoli in edizione limitata dedicati alle bellezze italiane realizzati in collaborazione con Enit. Ora il connubio tra brand famosi e territorio italiano prosegue con #ItaliaATuttaBirra, ovvero la limited edition dedicata alle città italiane e firmate da Birra Menabrea, il più antico birrificio attivo italiano.

In particolare, sono 12 le bottiglie di Lager dedicate ad altrettante città italiane, con immagini iconiche e frasi celebri di poeti, scrittori e personaggi famosi che hanno cantato le bellezze cittadine: Torino, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, Pisa, Roma, Genova, Siena, Verona, Palermo, Bologna. O. D.