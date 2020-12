Agriturismo: il Covid pesa sui pernottamenti, ma cresce la vendita di prodotti

Gli agriturismo italiani stanno pagando la crisi Covid, ma tamponano il colpo con i prodotti tipici e “km zero”. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sul settore pubblicato dall'Ismea, secondo cui l'86% delle strutture ha subito un calo dei ricavi rispetti al 2019 e oltre il 90% ha registrato disdette di pernottamenti già prenotati.

A parziale bilanciamento di questa annata, il 18% dichiara una crescita per le voci “servizi” (come escursioni, attività didattiche) e “vendita di prodotti”, due ambiti che hanno beneficiato della propensione per le gite di prossimità, che hanno sostituito i viaggi almeno nei periodi di libertà di spostamento.



Secondo la maggior parte del campione interpellato, giugno è stato il mese peggiore, agosto il migliore.