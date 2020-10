Decreto Ristori, le Dimore storiche chiedono di accedere alle misure di sostegno

Per sostenere una categoria finora "esclusa e penalizzata dai provvedimenti del Governo" l'Associazione dimore storiche italiane chiede una "modifica parlamentare" al testo del Decreto Ristori.

"Rivolgiamo un nuovo appello al Governo, e in particolare al ministro Franceschini - ha spiegato il presidente di Adsi Giacomo Di Thiene - affinché nei successivi passaggi parlamentari il testo del decreto venga opportunamente modificato apprestando un fondamentale aiuto per chi, con i propri investimenti quotidiani, determina non solo la sopravvivenza di un vasto indotto, ma garantisce anche l'alta qualità dei borghi nei quali le dimore sorgono".



"Gli effetti dell'attuale formulazione del decreto - continua Di Thiene - ci appaiono ancora più assurdi se si considera che le dimore storiche sono i luoghi ideali per svolgere l'attività turistica, ricettiva, nonché di organizzazione eventi, congressi e fiere". A. D. A.