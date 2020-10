Nasce 'Valore Paese Italia' per riqualificare il patrimonio demaniale inutilizzato

Si chiama 'Valore Paese Italia' il brand che accomunerà in futuro le operazioni di riqualificazione del patrimonio demaniale inutilizzato, in chiave turistica. Il progetto è stato presentato da Agenzia del Demanio, Mibact, Difesa Servizi ed Enit.

Sotto la denominazione confluiranno alcune iniziative già avviate, come il recupero delle dimore storiche e dei fari, e altre che saranno attivate, come la riconversione di immobili appartenenti alla Difesa o all'Anas. “Dimore, case cantoniere, ferrovie storiche, fari, cammini possono e devono costituire le infrastrutture del turismo sostenibile di domani” ha detto il ministro Dario Franceschini.



“Il valore particolare di questo lavoro è che mette insieme oltre dieci soggetti, che vanno dai ministeri a Invitalia fino al Credito sportivo. Finalmente si fa rete per il turismo. L'Italia è e sarà la destinazione più desiderata al mondo” ha aggiunto il presidente di Enit, Giorgio Palmucci.