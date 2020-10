Regione Piemonte in fiera con la campagna e il concorso per i giovani

È ‘Piemonte. L’esperienza che non ti aspetti’ il nome della campagna di comunicazione multilingue che Regione Piemonte presenta in fiera inaugurando i visual studiati per la pianificazione autunno/inverno 2020.

La campagna, realizzata da VisitPiemonte con il coinvolgimento delle Atl, rientra nel più ampio ventaglio di attività del programma #RipartiTurismo, ideato per sostenere e rilanciare il comparto turistico piemontese che rappresenta una realtà di oltre 46mila imprese, in prevalenza piccole e medie, e 153mila addetti. Un settore che fino a pochi mesi fa era in costante crescita e registrava un valore di indotto di 7,5 miliardi di euro, pari al 7,4% del Pil regionale.



Quatro i temi chiave: ‘Bellezza singolare’, ‘Gusto singolare’, ‘Libertà singolare’ e ‘Spirito singolare’. Il piano di comunicazione prevede anche una versione Instagram rivolta al pubblico più giovane, con il concorso lanciato insieme a Lonely Planet Italia “Il Piemonte che non ti aspetti”, che raccoglierà fino al 21 ottobre 2020 scatti, video o gallery accompagnati da una didascalia esplicativa che esprima gli aspetti più originali e inconsueti del territorio. In palio ci sono 7 soggiorni in altrettante aree piemontesi.