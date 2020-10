Piemonte, a Torino tassa di soggiorno sospesa fino al 31 dicembre

Torino sospende il pagamento dell’imposta di soggiorno sino al 31 dicembre 2020, prolungando, così, il periodo inizialmente stabilito. Lo ha deciso, riporta HotelMag, il Consiglio comunale, votando una delibera proposta dalla Giunta.

“Il provvedimento approvato in aula – spiega una nota del Comune – viene incontro alla richiesta formulata da varie associazioni di operatori dell’accoglienza alberghiera, a fronte delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. Risulta del 60% il calo dell’occupazione di camere d’albergo nel periodo compreso tra gennaio e luglio di quest’anno”.



La misura è finalizzata a contribuire al rilancio del turismo a Torino, che costituisce un elemento fondamentale e strategico per l’economia e per lo sviluppo della città.