di Isabella Cattoni

Una stagione chiusa in modo comunque soddisfacente, specie se rapportata alle prevsioni iniziali. Ma soprattutto un piano di rilancio importante per fare di Rimini un polo legato anche al turismo culturale e sportivo, con un’offerta valida 365 giorni all’anno.

Destagionalizzare l'offerta

Non perde tempo il nuovo direttore di VisitRimini, Valeria Guarisco, che anticipa a TTG Italia i progetti che verranno lanciati durante TTG Travel Experience. A cominciare da ‘Rimini oltre l’estate’, la campagna che racchiude le proposte di vacanza di varia durata disponibili sul sito di VisitRimini, anche comprensive di pernottamento alberghiero.



Il photo contest

“In occasione della fiera - spiega la manager- riproporremo anche il photo contest #Riminilifestyle, che ha l’obiettivo di immortalare lo stile di vita di Rimini, che sia al mare o in città, pubblicando gli scatti sul proprio profilo Facebook o Instagram con l’hashtag #Riminilifestyle e menzionando @Visitriminidmc”. In palio buoni regalo che verranno assegnati al termine del concorso - previsto per il 31 ottobre - ai vincitori.



Le opportunità da cogliere

Il dialogo con tutti gli attori del mondo del turismo è aperto, anche perché Rimini ha al suo arco una serie di frecce da scoccare: “La città è viva e aperta tutto l’anno e propone un calendario di eventi da associare alla scoperta dei suoi punti di forza, legati non solo all’aspetto culturale e storico, ma anche a quelli di taglio sportivo e alla riscoperta dell’enogastronomia del territorio”.



L'offerta

In primo piano, la recente inaugurazione del museo di arte contemporanea Part, realizzato all’interno di due palazzi medievali nel centro cittadino. E ancora, la nuova piazza sull’acqua portata a compimento grazie alla riqualificazione dell’area intorno a Ponte Tiberio, oggi solo pedonale.

Il progetto del Parco del Mare (nella foto), in via di completamente, prevede poi la realizzazione di 15 chilometri di pista ciclabile e pedonale fronte mare. Un disegno che si collega alla presenza dei 120 chilometri di piste ciclabili che hanno l’obiettivo di collegare idealmente il mare alle colline dell’entroterra in un percorso effettuabile in bicicletta.



Primi obiettivi

“Il mio primo obiettivo – chiude Guarisco – è quello di rafforzare la brand identity cittadina attraverso un percorso che ponga in primo piano il valore dell’offerta. L’operazione di marketing che abbiamo messo a punto si basa sulla reale qualità di un prodotto che in questi anni ha registrato una profonda evoluzione. Vogliamo essere conosciuti e riconosciuti anche come città d’arte e non solo come località balneare”.