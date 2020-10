VisitRimini: i luoghi per destagionalizzare

La pandemia non ferma la promozione turistica e la Riviera Romagnola punta sulla destagionalizzazione con il progetto 'Rimini oltre l'estate' curato da VisitRimini. Punto di partenza sono i luoghi, da quelli appena inaugurati a quelli ritrovati.

Tra i punti d'interesse il Museo d'Arte Contemporanea 'Part' inaugurato il 24 settembre scorso, la Piazza sull'acqua, ricavata dalla riqualificazione dell'area attorno al bimillenario Ponte di Tiberio, la realizzazione del Parco del Mare, il waterfront di 15 chilometri (ancora in parte in fase di realizzazione); e ancora il restauro filologico dell'ottocentesco Teatro Galli, la celebrazione della figura di Federico Fellini, in occasione del centenario della nascita, con il recupero del Cinema Fulgor, il Museo internazionale a lui dedicato che sarà inaugurato nei prossimi mesi nel medievale-rinascimentale Castel Sismondo.



Seguendo il più classico degli schemi di consumer journey: far sognare, per poi scegliere, acquistare e condividere.



Paola Trotta