Campania: scatta da oggi l’obbligo di mascherina all’aperto

Mascherina obbligatoria anche all’aperto in tutta la Campania. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, appena rieletto, dopo la riunione dell’Unità di Crisi. L’ordinanda è appena stata firmata e la misura avrà effetto fino al 4 ottobre, come sottolinea ansa.it. fatta salva l’addizione di ulteriori provvedimenti.

La decisione è stata presa anche alla luce dell’andamento dei contagi delle ultime settimane in Campania. La mascherina dovrà essere indossata a prescindere dalla distanza interpersonale: questo significa che anche qualora si possa mantenere la distanza di un metro dalle altre persone il dispositivo dovrà essere utilizzato comunque. Uniche deroghe, gli specifici protocolli di settore vigenti come quelli per le attività di ristorazione e bar e per gli sport all’aperto. L’obbligo inoltre non vale per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’attività motoria imdividuale.