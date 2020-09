Vesuvio: Fiavet Campania contro le nuove regole di accesso

Esplode la polemica in Campania dopo la decisione da parte dei vertici del Parco del Vesuvio di modificare le misure di accesso per i gruppi al fine di garantire il distanziamento sociale, tanto che alcune compagnie di navigazione avrebbero deciso di cancellare l’escursione.

“Agenzie di viaggio e tour operator sono in crisi a causa degli effetti del lockdown – tuona il presidente Fiavet Campania-Basilicata Ettore Cucari -, ma le misure adottate dai vertici del Parco del Vesuvio per garantire il distanziamento sociale non fanno altro che accrescere queste difficoltà e compromettere l’immagine dell’intera filiera turistica della Campania”.



Secondo la ricostruzione dell’associazione ad alcuni gruppi sarebbe stato persino impedito di effettuare la visita nonostante questa fosse già stata regolarmente prenotata e pagata attraverso il portale Vivaticket. “Il personale del parco ha motivato il diniego con la mancanza del nome del visitatore su ciascun biglietto: sotto questo aspetto, le agenzie avevano diligentemente provveduto a stilare un elenco cartaceo, contenente i nomi dei componenti del gruppo, in modo tale da integrare le informazioni indicate sul ticket elettronico”.