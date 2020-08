Trenitalia e Toscana Promozione Turistica insieme per lo sviluppo della costa regionale

Prende il via l’accordo tra Toscana Promozione Turistica e Trenitalia, un’intesa volta a favorire lo sviluppo del turismo lungo la costa toscana attraverso prodotti e itinerari tematici e integrati.

“Toscana Promozione Turistica e Trenitalia danno così vita ad una nuova campagna promozionale – si legge in una nota congiunta - volta, da un lato, ad incrementare le presenze turistiche presso le strutture ricettive aderenti all’iniziativa e, dall’altro, ad incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile per raggiungere le aree della costa e delle isole della Toscana: con il biglietto del treno, dal Frecciarossa al regionale, si avrà uno sconto nelle strutture ricettive che aderiscono”.



Per allungare la stagionalità l’offerta sarà valida fino al prossimo 31 ottobre. L’offerta turistica è veicolata anche da Toscana Promozione Turistica su visittuscany.com.