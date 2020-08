Sicilia, dal 22 agosto ripartono i treni del gusto

di Livia Fabietti

Una Sicilia insolita quella che si ammira a bordo dei 'Treni Storici del Gusto', iniziativa promossa dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia per far riscoprire, con tutti i sensi, il ricco patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico dell'isola.

Il primo a partire, il 22 agosto, sarà il 'Treno dei templi' che percorrerà la tratta Palermo-Porto Empedocle a cui seguirà il 'Treno del Barocco' da Siracusa a Noto (29 agosto). Il progetto conta ben 23 itinerari che, a bordo di carrozze degli anni '30, condurranno i passeggeri alla volta di viaggi slow a tu per tu con scenari mozzafiato e prodotti tipici. Il calendario è disponibile sul sito fondazionefs.it.