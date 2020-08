Property Manager: “In Sicilia calo del 50%”

Solo turismo interno. E un calo delle presenze complessive del 50%. È questo il primo bilancio del turismo in Sicilia secondo Property Manager. E le cancellazioni stanno riprendendo.

“Per aiutare il turismo residenziale a ripartire e le famiglie provate dal lockdown e dalla crisi economica causata dalla emergenza sanitaria, Property Managers Italia ha lanciato l'iniziativa ‘Una casa per gli italiani’: soggiorni in appartamenti e ville con sconti dal 20% in su e con l'omaggio di una polizza assicurativa sanitaria denominata ‘Un medico in valigia’ (grazie ad un accordo raggiunto da PMI con Europ Assistance Italia, la Care Company del Gruppo Generali)”.