Intesa Sanpaolo al fianco di Federturismo per il rilancio del turismo

Intesa Sanpaolo scende in campo per il rilancio del turismo. L’istituto di credito ha scelto di fare squadra Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme per attivare un pacchetto di soluzioni che permetta alle aziende rappresentate dalle associazioni di superare la crisi, salvaguardare l’occupazione e muovere passi verso la ripresa.

Le Federazioni e Intesa Sanpaolo avvieranno tavoli di lavoro per individuare le azioni, anche di tipo tailor-made, da intraprendere per sostenere l’immediato rilancio del settore.



“Nel nuovo scenario post Covid è diventato imprescindibile per le imprese turistiche – spiega in una nota la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli - avvalersi di una consulenza specialistica e di un’assistenza specifica da parte di un istituto bancario che possa tutelarle, supportarle ed indirizzarle nelle scelte per facilitarne la riapertura. Ad iniziare da soluzioni creditizie dedicate attraverso linee di credito aggiuntive. E siamo ancor più soddisfatti di aver sottoscritto questo accordo con una banca accreditata come Intesa Sanpaolo che ha da sempre dimostrato di riconoscere nel turismo una leva di crescita strategica per il Paese”.



L'impegno di Intesa Sanpaolo

L’accordo è parte integrante delle iniziative messe a disposizione dal Gruppo bancario per la ripresa dei flussi turistici. Iniziative che includono l’attivazione del plafond di 2 miliardi di euro dedicato alle esigenze di liquidità o investimento delle imprese del settore.



“Con l’accordo di oggi – aggiunge Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo intende accompagnare le imprese del settore del turismo e di quello termale e alberghiero nel proprio percorso di rilancio e crescita, mettendo loro a disposizione le migliori soluzioni, anche finanziarie, presenti sul mercato a livello europeo. Come istituto crediamo fortemente nel supporto alle aziende del nostro Paese, siano esse micro o medio-grandi imprese. Attraverso lo sviluppo della sinergia banca-azienda, la ripresa economica sarà più robusta e veloce