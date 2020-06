Fedeturismo: “Il Governo acceleri sul bonus per gli stagionali”

“Si acceleri sul bonus anche per gli stagionali”. Questa la richiesta che Federturismo Confindustria avanza al Governo. In una nota la presidente Marina Lalli dice di aver appreso con favore “la notizia che il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo stia provvedendo a correggere la stortura che vedeva esclusi i lavoratori stagionali del turismo dal bonus di 600 euro”.

L’esclusione degli stagionali dal provvedimento rappresentava, secondo Federturismo, “un paradosso che penalizzava ancora una volta i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali”.



L’associazone rivendica di essersi battuta da subito “affinché i lavoratori del comparto non venissero lasciati soli, ma al pari di tutti gli altri, ricevessero l’opportuno sostegno da parte del Governo”.



“Era un intervento – conclude Lalli - che chiedevamo da mesi, visto che la maggior parte degli occupati non è stata assunta, e ora attendiamo con fiducia che, come promesso, si lavori ad una riforma degli ammortizzatori sociali che risponda alle esigenze di imprese e lavoratori”.