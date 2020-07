Con l’avvio della campagna di comunicazione #RipartiTurismo della Regione Piemonte, messa a punto unitamente alla Dmo VisitPiemonte, parte anche la vendita dei voucher vacanza che permettono ai visitatori di trascorrere tre notti in strutture ricettive pagandone soltanto una.

Un’iniziativa realizzata con un investimento di 5 milioni di euro, incentrata sul messaggio “in Piemonte la vacanza vale di più e sino a fine 2021 triplica il suo valore: sei ospite 2 notti su 3”, coordinata dai consorzi turistici territoriali con il coinvolgimento delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e open air operanti sul territorio (circa 300 quelle che hanno già aderito).



“La Regione offre un pernottamento e l’operatore un altro - ha precisato Vittoria Poggio, assessora a Turismo, Cultura e Commercio -. Su un pacchetto di tre notti il turista ne paga una sola. Un pacchetto stimolante, che si accosta all’originalità delle immagini della campagna di comunicazione che sottolinea le peculiarità dei territori”.



Il periodo di validità

I voucher potranno essere acquistati con promozione commercializzabile sino al 31 agosto 2020, e la loro validità si estenderà fino al 31 dicembre 2021. Ai consorzi riconosciuti dalla Regione andrà anche un contributo di 1,67 milioni di euro, come sostegno nell’azione di rilancio della domanda turistica, a integrazione del voucher vacanze.



“La riscoperta della natura, dei borghi e dei centri storici, insieme alle attività open air e alla buona tavola saranno ancora più attrattive grazie all’iniziativa dei voucher, perché i turisti che sceglieranno il nostro territorio saranno ospiti 2 notti su 3 - ha evidenziato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte -. È stato scelto di fare un voucher dall’utilizzo semplice e immediato, che funzioni subito e senza troppi passaggi”.



Al voucher si aggiunge, inoltre, il bonus che propone uno sconto del 50 per cento su esperienze e servizi turistici collegati a un soggiorno in Piemonte.

S. P.