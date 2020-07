RipartiTurismo: il Piemonte rilancia sulla vacanza esperienziale

Il Piemonte lancia l’offensiva per catturare l’attenzione e convincere italiani ed europei a scegliere una vacanza esperienziale sui suoi territori. Prende il via la nuova campagna di comunicazione #RipartiTurismo, che rientra nel piano straordinario da 40 milioni di euro avviato dalla Regione per rilanciare e sostenere il sistema turistico.

La campagna promozionale multicanale, realizzata con un investimento di circa 1,3 milioni di euro, è declinata per prodotti, target e mercati, e con il coinvolgimento di tutta la filiera. “Durante il lockdown c’è stata un’intensa attività per preparare questa iniziativa - ha detto Vittoria Poggio, assessore regionale a Turismo, Cultura e Commercio -. Si tratta di un’operazione rivolta a un mondo economico di grande professionalità”.



‘Bellezza singolare’, ‘Gusto singolare’,’Libertà singolare’ e ‘Spirito singolare’ sono i claim che accompagneranno, nei prossimi sei mesi, la nuova campagna di comunicazione in Italia e nei Paesi dell’area Schengen. “Il turismo rappresenta uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio - ha confermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Questa campagna di comunicazione punta a rilanciare l’immagine e brand Piemonte”. S. P.