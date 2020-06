La Calabria a Lonely Planet: “Venite a conoscere la regione dal vivo”

La Calabria scende in campo a sostegno delle bellezze turistiche del suo territorio. L’Associazione Dimore Storiche Italiane - sezione Calabria, associandosi all’invito rivolto dal presidente della Regione, Jole Santelli, ai rappresentanti della guida Lonely Planet, si rende disponibile ad accoglierli nelle sue dimore, sparse in tutto il territorio, per mostrare la reale ricchezza di storia, cultura, arte.

L’invito ha l’obiettivo di non vanificare con descrizioni molto lontane dalla realtà gli sforzi quotidiani di chi si sta impegnando a promuovere la ricchezza calabrese.



Ville, masserie, castelli, ma anche parchi, giardini e tenute agricole rappresentano, anche in Calabria come in tutta Italia, un vero e proprio museo diffuso. In queste settimane, tutti i proprietari delle dimore storiche in Calabria, e in tutta Italia, hanno continuato a fare la propria parte per supportare l’economia dei territori nei quali si trovano e stimolare la ripartenza. Alcune delle dimore storiche calabresi, poi, sono state anche meta del GranTour dell’Italia nel corso del quale è stato mostrato ai turisti internazionali attraverso dirette sui principali social come gli operatori del settore si stavano preparando ad accogliere, in massima sicurezza, i viaggiatori anche per l’estate 2020.