Sicilia Bond, così l’isola raddoppia le vacanze

Sono titoli di soggiorno settimanali, diversificati per territorio e fascia di prezzo e verranno immessi sul mercato a partire dall’autunno 2020. Si chiamano Sicilia Bond e a idearli è ViaggiareinTasca, una rete d’impresa formata da giovani imprenditori.

La formula, spiega ansa.it, è quella del raddoppio delle vacanza: acquistando una settimana in alta stagione in una delle strutture extralberghiere selezionate dal team di imprenditori verrà garantita un'altra settimana di vacanza durante l'anno e per complessivi tre anni.



Si tratta di veri e propri titoli al portatore, certificati e garantiti, come sottolinea Ivan Caronna, uno degli ideatori del progetto: “Chi li acquista li può regalare e perfino vendere anche dopo aver utilizzato la prima settimana a sua disposizione. Così intendiamo generare un mercato di secondo livello, conseguendo dei risultati di destagionalizzazione".



Chi compra oggi investe, dunque, su una vacanza distribuita su tre anni, avendo a disposizione 6 settimane complessive, da utilizzare a due a due ogni anno.