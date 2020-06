Novità sul fronte dei collegamenti aerei per la Sicilia. L’ultima notizia, riportata dal Giornale di Sicilia, riguarda la compagnia bulgara Tayaranjet, che aprirà nuove rotte su Catania, Comiso e Palermo.

“Voli in ogni angolo della Sicilia”, spiega una nota della compagnia, è il claim della campagna estiva che si concentrerà sull’Isola e che propone una serie di destinazioni nazionali in collaborazione con i più importanti territori italiani. Tayaranjet è in attività dal 2018 e dispone di una flotta di tre Boeing 737/300 da 148 posti.