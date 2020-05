Sicilia e Sardegna spingono sui passaporti sanitari, ma il Governo frena

I due governatori di Sicilia e Sardegna, Nello Musumeci e Christian Solinas, continuano la loro crociata a favore del passaporto sanitario. Come indica La Repubblica infatti, le vacanze nelle due isole sarebbero possibili solo presentando un certificato ‘Covid-free’.

“Un test rapido, possibilmente molecolare, svolto entro i tre giorni dal viaggio, ed eventualmente anche al momento stesso dell’ingresso in regione in modo da minimizzare anche se non si può annullare il rischio di un contagio successivo” avrebbe spiegato Solinas. L’idea è piaciuta anche a Musumeci, ma il comitato tecnico scientifico resta scettico.



I ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno spiegato come provvedimenti di questa portata vadano presi in sede nazionale, non regionale. Il provvedimento non è all’ordine del giorno in quanto l’idea dei governatori isolani non è ancora un progetto strutturato e il Comitato tecnico scientifico evidenzia come al momento non esista alcun metodo per garantire l’immunità.