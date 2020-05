Ad Alghero il primo albergo certificato Covid-free

È ad Alghero il primo albergo con tanto di certificazione Covid-free. È il Villa Las Tonas, che ha presentato tutte le misure adottate al Cersist, l’organismo di certificazione che ha elaborato il piano.

Una certificazione che nasce, come spiega ansa.it, anche per cercare di dare una riposta al contesto confuso in cui gli albergatori si trovano ad operare. E soprattutto per riuscire a trasmettere alla clientela quel senso di sicurezza indispensabile per godere appieno della vacanza.



Oltre alle misure di prevenzione, è anche prevista la formazione del personale e l’affiancamento, per avere la piena applicazione delle norme di sicurezza previste.