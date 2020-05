Palmucci: confidiamo nella scelta dell’Ue di evitare la quarantena se si viaggia dentro Shengen

“Ci sono compagnie aeree che hanno annunciato la ripresa dei voli dal 15 di giugno, con alcuni voli da varie nazioni europee al Sud Italia”. Uno sforzo che però potrebbe essere vanificato, come sottolinea il presidente di Enit Giorgio Palmucci, intervenendo questo pomeriggio a Newsroom Italia su Rainews24: “Confidiamo in una decisione dell’Ue di evitare la quarantena se si viaggia all’interno dell’area Shengen. Altrimenti nessuno verrà a fare le vacanze in Italia”.

Palmucci, nel corso della trasmissione, ha anche sottolineato le difficoltà del settore del turismo, uno dei comparti messi più a dura prova dallo stop del Covid-19. “Marzo stava andando bene, c’era neve su Alpi e parte dell’Appennino. Poi si è bloccato tutto e anche Pasqua e Ponti di primavera sono saltati. Ora l’unica cosa da fare è guardare al futuro”.



Con il punto interrogativo, appunto, della quarantena obbligatoria per chi arriva dall’estero. Una misura che potrebbe creare seri problemi per quanto riguarda il turismo straniero. Tutto, ancora una volta, dipende “dall’evoluzione della pandemia”, come ha puntualizzato ancora il presidente di Enit.