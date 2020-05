La previsione di Iata: trasporto aereo 'normale’ solo nel 2023

Ci vorrà ancora qualche anno prima di poter volare come prima del Covid-19. Almeno secondo le previsioni della Iata. L’associazione dei vettori prevede infatti che la situazione tornerà come prima solo nel 2023. Ma più che alle modalità di volo, Iata si riferisce al traffico aereo in sé, profondamente provato dal recente stop con effetti che si protrarranno per diverse stagioni.

Secondo le stime, nel 2021 la domanda sarà inferiore al 24% rispetto al 2019 e il 32% rispetto alle previsioni formulate a ottobre dello scorso anno. Le cause sarebbero innanzitutto le varie misure restrittive ai viaggi nei diversi Paesi, ma anche alla possibilità di imporre quarantene ai viaggiatori. Secondo i sondaggi di Iata stessa, una misura di questo genere sarebbe un deterrente per ben il 69% dei viaggiatori.