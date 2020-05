L’Italia raccontata dai manifesti storici, oggi il flash mob del Mibact

Si chiama ‘Viaggio in Italia – per un’estate italiana’ la nuova campagna lanciata dal Mibact, in collaborazione con Enit, Touring Club Italiano e dall’Associazione dei Borghi più belli d’Italia.

L’iniziativa mira a raccontare il territorio della Penisola attraverso una selezione dei manifesti pubblicitari che hanno reso l’Italia celebre nel mondo, riportando l’attenzione sul turismo lento.



I manifesti provengono dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, dal patrimonio culturale dell’Enit, e dall’archivio del Touring Club Italiano.



Raccolte su www.beniculturali.it/estateitaliana e in continuo aggiornamento, le immagini saranno pubblicate sui canali social oggi e domani.



Gli utenti saranno, inoltre, invitati a condividere il proprio #viaggioinitalia e a partecipare ai flash mob fotografici ‘Art you ready?’.