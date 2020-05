Olimpiadi invernali, il Senato dice sì: la soddisfazione di Zaia

“Una grande gioia, il tassello che mancava per cominciare in concreto una grande avventura”. È con soddisfazione che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato il voto favorevole del Senato al decreto legge sullo svolgimento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

“Il presente - commenta Zaia - è duro, ma proprio per questo è bello lavorare anche a un futuro d’oro come le medaglie olimpiche”.



Nelle parole di Zaia il sì del Senato rappresenta, dunque, una vera e propria iniezione di ottimismo di cui la regione, e tutto il comparto turistico del Paese, hanno grande bisogno soprattutto in un momento terribile come questo: “Simboleggiano il domani, la ripresa, occasioni di sviluppo economico, posti di lavoro che si creeranno, Pil che crescerà - sostiene -. Le Olimpiadi fanno parte di un domani che va costruito oggi, mentre ancora combattiamo con un nemico feroce come il coronavirus”.